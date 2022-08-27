Погиб ребенок: микроавтобус столкнулся с автомобилем в Красноярском крае

В результате трагедии пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

© Видео: МВД России по Красноярскому краю © Фото: МВД России по Красноярскому краю

В Абанском районе в Красноярском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погиб ребенок, восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

«Пять из восьми пассажиров автобуса госпитализированы, двое из них несовершеннолетние 2004 и 2012 годов рождения. Еще одна 13-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель 2000 г. р. и два пассажира "Приоры" госпитализированы», - говорится в сообщении МВД РФ по Красноярскому краю.

По предварительной информации, микроавтобус следовал по маршруту «Богучаны - Красноярск», произошел занос задней части автомобиля и автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Оренбургской области. По предварительной информации, 48-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota RAV4.