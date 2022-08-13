Столкновение на встречке: двое погибли и пятеро пострадали в ДТП под Оренбургом

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Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Оренбургской области. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Инцидент на 428 километре автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан произошел в 16.30 (14.30 мск). По предварительной информации, 48-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota RAV4.

«В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получили пассажир 1968 г.р. и водитель 1972 г.р. (автомобиля Toyota. - Прим.ред.). Травмы различной степени тяжести получили также еще пять пассажиров иномарок», - говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Полиция проводит по факту аварии проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Киевском шоссе в Москве столкнулись семь машин. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали.