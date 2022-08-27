Телеведущая Барановская попала под обстрел в Донецке
Телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в центре Донецка во время съемок программы «Женщины Донбасса».
«Сегодня я буквально выскочила из кровати около пяти утра, потому что прямо рядом с нашим отелем в центре Донецка прогремели несколько взрывов». - сказано в сообщении в Telegram-канале проекта.
Также отмечается, что в убежище Барановская, съемочная группа и персонал отеля провели около 40 минут.
«Потом с сотрудниками отеля связались военные и разрешили выходить. И тогда я увидела буквально в нескольких метрах от гостиницы горящее дерево, следы прилетов, разбитые машины, службу спасения», - также говорится в сообщении.
После обстрела повреждения получили два автомобиля, на них и на асфальте остались следы от снарядов. Сама телеведущая и участники съемочной группы, как сообщается, не пострадали.
Ранее украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155 миллиметров. Обстрел зафиксирован в 5:00 по направлению от населенного пункта Орловка в сторону Ворошиловского района Донецка. Отмечалось, что снаряды упали около администрации главы ДНР и гостиницы Park Inn.