Телеведущая Барановская попала под обстрел в Донецке

Повреждения получили два автомобиля, на них и на асфальте остались следы от снарядов.

© Видео: Женщины Донбасса, Telegram © Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress

Телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в центре Донецка во время съемок программы «Женщины Донбасса».

«Сегодня я буквально выскочила из кровати около пяти утра, потому что прямо рядом с нашим отелем в центре Донецка прогремели несколько взрывов». - сказано в сообщении в Telegram-канале проекта.

Также отмечается, что в убежище Барановская, съемочная группа и персонал отеля провели около 40 минут.

«Потом с сотрудниками отеля связались военные и разрешили выходить. И тогда я увидела буквально в нескольких метрах от гостиницы горящее дерево, следы прилетов, разбитые машины, службу спасения», - также говорится в сообщении.

После обстрела повреждения получили два автомобиля, на них и на асфальте остались следы от снарядов. Сама телеведущая и участники съемочной группы, как сообщается, не пострадали.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155 миллиметров. Обстрел зафиксирован в 5:00 по направлению от населенного пункта Орловка в сторону Ворошиловского района Донецка. Отмечалось, что снаряды упали около администрации главы ДНР и гостиницы Park Inn.