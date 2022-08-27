Ранее издание La Reppublica опубликовало статью о том, что в Неаполе действовала шпионка Мария-Адела Кухфельдт Ривера, которая якобы работала на Москву.

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Российское посольство в Италии в ответ на статью издания La Reppublica о работавшей на Москву «шпионке» опубликовало в своих соцсетях картину художника Василия Ложкина.

«Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика"», - гласит подпись к картинке в Telegram-канале посольства.

В статье итальянского издания говорится, что газета провела расследование вместе с немецкими коллегами и выяснила, что в Неаполе действовала шпионка Мария-Адела Кухфельдт Ривера, которая якобы работала на Россию.

Журналисты утверждали, что женщина родилась в Перу, однако воспитывалась в России после того, как попала сюда во время Олимпийских игр 1980 года. При въезде в Италию «шпионка» использовала паспорт с номером, который «принадлежит к той же специальной серии, которая используется 007 ГРУ, военной разведкой по приказу Кремля».

Позже, по утверждениям итальянских журналистов, женщина смогла вступить в контакт с персоналом Командования объединенных сил НАТО в Неаполе. Какую информацию получала «шпионка», журналисты так не выяснили.

Ранее бывший посол Австралии в Польше Энтони Кевин заявил, что основные СМИ западных стран упорно замалчивают факты многочисленных преступлений украинских националистов в отношении своих же сограждан. Кевин подчеркнул, что в настоящее время на Западе никто не оспаривает данную позицию, помимо некоторых веб-сайтов, выражающих альтернативную точку зрения.