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Экс-посол заявил, что западные СМИ скрывают преступления украинских националистов

Елизавета Потейчук
06:20 25.06.2022
По словам экс-посла, на Западе не говорят и о массовой гибели мирных граждан после обстрелов украинской армии из зон «живого щита».
Экс-посол заявил, что западные СМИ скрывают преступления украинских националистов
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший посол Австралии в Польше Энтони Кевин заявил, что основные СМИ западных стран упорно замалчивают факты многочисленных преступлений украинских националистов в отношении своих же сограждан. Политик отметил, что в настоящее время на Западе никто не оспаривает данную позицию, помимо некоторых веб-сайтов, выражающих альтернативную точку зрения.

«Существует соглашение мейнстримных западных СМИ - не упоминать украинских нацистов и их жестокость в отношении граждан своей страны», - отметил Кевин в беседе с ТАСС.

Экс-посол также указал, что западные СМИ не освещают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский был избран как «кандидат для мирного управления страной», однако сейчас его контролируют «украинские нацисты, которые уничтожат его, если он попытается установить мир с Россией». По словам Кевина, на Западе не говорят и о массовой гибели мирных граждан после обстрелов украинской армии из зон «живого щита», включая «убийства тех, кто подозревается в симпатиях к России, как это было в Буче».

Ранее в Союзе журналистов указали на усталость прессы Запада от украинской тематики. Вместе с тем указывается все более разрастающийся интерес китайской прессы к теме конфликта на Украине и ее поддержка действий России.

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