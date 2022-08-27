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Мастера «Открытой воды»: как прошел финал армейского конкурса

Олег Лавров
17:55 27.08.2022
В финале конкурса сошлись команды из России и Белоруссии, с разницей в одну минуту первыми финишировали россияне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За звание лучших в конкурсе «Открытая вода» инженерные подразделения, которые организуют понтонные переправы, сражались на Оке, где до другого берега как минимум полкилометра. Расстояние не шуточное, но наши военнослужащие смогли его преодолеть, переправили и личный состав, и технику, завоевав первое место.

Сначала разведчики на резиновой лодке в своем створе маневрируют между буями. Таким образом они проверяют акваторию на наличие условных минно-взрывных заграждений. Преодолев Оку шириной в 500 метров, разведчики высаживаются на берег. Обезвреженная растяжка, как сигнал для экипажей плавающих транспортеров. За звание лучшего понтонно-переправочного подразделения борются две команды - сборные армий России и Белоруссии. Скромное количество команд компенсируется их численностью по 60 человек и по 35 единиц техники. Это больше, чем в какой-либо дисциплине АрМИ.

В финале белорусы перед своим выступлением намекнули, что победят в этом году любой ценой. Две недели команды тренировались в разное время. Никто не хотел раскрывать свои карты. На одной из тренировок скрипя зубами и по пояс в воде, белорусские понтонеры не смогли справиться с задачей.

«Личный состав не до конца, конечно, был обучен. У нас в республике нет таких волн, чтобы создавать такие помехи», - признался участник конкурса АрМИ-2022 «Открытая вода» Егор Подголин.

Неман, где их инженеры отрабатывают задачи, раза в два уже Оки. А техника, стоящая на вооружении союзников, отличается.  Белорусские понтонеры пользуются катерами БМК-130. У нас на вооружении стоят буксиры нового поколения. Для катериста Андрея Ковзоловича - это первый опыт.

«Здесь мощности больше. Два двигателя здесь стоят, у нас там один. Там мы одним рычагом управляем, а здесь двумя. Надо приучиться, чтобы он правильно подошел справа или слева. Надо подкручивать двигатель», - рассказал Андрей Ковзолович участник конкурса АрМИ-2022 «Открытая вода».

Иное дело при обращении с инженерными машинами, которые стоят на вооружении наших стран. После того, как экипажи паромно-мостовых машин перебросили технику на противоположный берег - они состыковались на фарватере. Грузоподъемность конструкции уже составляет более 80 тонн. Перебросив на противоположный берег военную технику - экипажи ПММ передали эстафету. Многотонные паромы преодолевают реку. Техника вылетает на берег с таким рывком, что создается впечатление, что рама грузовика вот-вот лопнет.

На противоположном берегу зажигаются тысячи искр. Команда России финиширует с результатом в 34 минуты 57 секунд. Через минуту завершают белорусские понтонеры. Команды занимают места на пьедестале.

«Спасибо всей команде. Личный состав нас понял правильно, а значит командиры их правильно научили», - заявил капитан российской команды Алексей Коваленко.

Переходящий кубок армейских игр «Открытая вода» остается у хозяев.

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