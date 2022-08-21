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Скрипя зубами и по пояс в воде: команда Белоруссии рассказала о сложностях конкурса «Открытая вода»

Олег Лавров
11:48 21.08.2022
Река Неман, где белорусские инженеры отрабатывают задачи, раза в два уже Оки, да и техника на конкурсе отличается от привычной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Маневрирующих на лодках между буями разведчиков ограничивают границы створа. Нарушив их команда получит штрафные очки. После этапа разминирования, разведка дает зеленый свет водителям плавающих гусеничных транспортеров, которые ждут на другом берегу.

Следом технику переправляют паромно-мостовые машины. Экипажам ПММ так же необходимо состыковаться на фарватере. Учитывая, что площадь развернутых мостовых машин как у теннисного корта, а стыковочные элементы не шире ракеток - задача крайне непростая. Все это делается на волнах.

Команды России и Белоруссии отрабатывают все этапы конкурса «Открытая вода» Армейских международных игр в один день, но в разное время. Никто не хочет раскрывать свои карты. Белорусские инженеры соревнуются не только с российской командой.

На Оке крайне неспокойно. Порывистый ветер и волнение ближе к фарватеру только усложняют работу понтонерам. Сейчас команда от республики Белоруссии на протяжении, наверное, минут трех пытается состыковать звенья. Скрипя зубами и по пояс в воде, понтонеры справляются с задачей.  Только вот результат сборки взводного парома образцовым не назовешь. Это был их первый опыт на большой воде в такую погоду.

«Личный состав, не до конца, конечно, был обучен. У нас в республике нет таких волн, чтобы создавать такие помехи», - рассказал участник команды Республики Беларусь на конкурсе АрМИ-2022 «Открытая вода» Егор Подголин.

Река Неман, где белорусские инженеры отрабатывают задачи, раза в два уже Оки. Техника, стоящая на вооружении союзников, так же отличается. В Белоруссии понтонеры используют катера БМК-130. На конкурсе «Открытая вода» применяют буксиры нового поколения. Для катериста Андрея Ковзоловича - это первый опыт.

«Здесь мощности больше. Два двигателя здесь стоит, а у нас там один. Там мы одним рычагом управляем, а здесь двумя. Надо приучиться, чтобы он правильно подошел справа или слева. Надо "подкручивать" двигатель»,- рассказал Андрей.

Таких тонкостей в учебном центре ему не преподавали. Зато сам Андрей обязательно расскажет об увиденном в России, как минимум старшему брату. В инженерные войска он пошел по его примеру. А понтонеров впереди ждет комплексная тренировка всех этапов и финальная гонка.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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