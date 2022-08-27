На пределе возможностей: самые яркие моменты конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»

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Вытирая со лба пот, а порой и кровь, конкурсанты не останавливаются. Ко встрече с условным противником готовы как в полной экипировке, так и практически с голыми руками.

Владеть навыками рукопашного боя должен каждый разведчик, но вот представлять страну на международном уровне - это совсем другой уровень ответственности, готовились несколько месяцев.



В итоге, лучшими в рамках конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки» признали российскую команду. Второе место у военнослужащих Узбекистана, третье место разделили Индия и Белоруссия.

Площадки АрМИ-2022 в общей сложности за время проведения Игр посетили почти 1,7 млн человек. Армейские международные игры подходят к концу. Накануне завершились соревнования на всех этапах конкурсов, кроме Танкового биатлона.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов