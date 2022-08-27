На пределе возможностей: самые яркие моменты конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»
Лучшими в рамках конкурса признали российскую команду, второе место забрал Узбекистан, третье разделили Индия и Белоруссия.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Завоевать право называться «Отличниками войсковой разведки» непросто. За громкий титул в рамках конкурса VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) борются две недели. На пределе возможностей.
Разведгруппа выдвигается в назначенный район, добраться до вертолета нужно как можно быстрее, но сделать это можно только подгруппами. От слаженной работы головного дозора, ядра и тыла зависит успех выполнения этой задачи.