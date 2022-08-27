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На пределе возможностей: самые яркие моменты конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»

Надежда Котормус
17:26 27.08.2022
Лучшими в рамках конкурса признали российскую команду, второе место забрал Узбекистан, третье разделили Индия и Белоруссия.
На пределе возможностей: самые яркие моменты конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Завоевать право называться «Отличниками войсковой разведки» непросто. За громкий титул в рамках конкурса VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) борются две недели. На пределе возможностей.

Разведгруппа выдвигается в назначенный район, добраться до вертолета нужно как можно быстрее, но сделать это можно только подгруппами. От слаженной работы головного дозора, ядра и тыла зависит успех выполнения этой задачи.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Проявить себя предстоит не только в командных этапах. Особое внимание всегда приковывают соло механиков-водителей.

Действовать разведчики должны быть готовы в любых условиях, еще вчера тренировались на сухом грунте, а уже сегодня прошел дождь и многотонная машина на сырой земле стала куда менее управляемой. Действовать как машины, безотказно в любых условиях, стараются и сами участники.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вытирая со лба пот, а порой и кровь, конкурсанты не останавливаются. Ко встрече с условным противником готовы как в полной экипировке, так и практически с голыми руками.

Владеть навыками рукопашного боя должен каждый разведчик, но вот представлять страну на международном уровне - это совсем другой уровень ответственности, готовились несколько месяцев.

В итоге, лучшими в рамках конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки» признали российскую команду. Второе место у военнослужащих Узбекистана, третье место разделили Индия и Белоруссия.

Площадки АрМИ-2022 в общей сложности за время проведения Игр посетили почти 1,7 млн человек. Армейские международные игры подходят к концу. Накануне завершились соревнования на всех этапах конкурсов, кроме Танкового биатлона.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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