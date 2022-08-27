Площадки АрМИ-2022 посетили почти 1,7 млн человек

Сегодня состоятся церемонии закрытия 11 конкурсов, а также торжественное закрытие VIII Армейских международных игр.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Площадки АрМИ–2022 в общей сложности за время проведения Игр посетили почти 1,7 млн человек. Об этом в ходе брифинга сообщил главный судья генерал-полковник Александр Ленцов.

Он отметил, что VIII Армейские международные игры подходят к концу. Накануне успешно завершились соревнования на всех этапах конкурсов, кроме Танкового биатлона.

Этот год стал юбилейным для Танкового биатлона – ему исполнилось 10 лет. И сегодня финальная эстафета танковых экипажей станет кульминацией VIII Армейских международных игр.

По предварительным результатам, в общем зачете Армейских международных игр–2022 лидирует Россия, на втором месте Узбекистан, на третьем – Белоруссия.

Сегодня, в соответствии с программой игр, пройдет финальная эстафета Танкового биатлона, в которой за победу будут бороться экипажи России, Узбекистана, Белоруссии и Китая. Состоятся церемонии закрытия 11 конкурсов, а также торжественное закрытие VIII Армейских международных игр.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.