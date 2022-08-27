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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS

16:55 27.08.2022
Ранее в военном ведомстве сообщили, что более 200 украинских военнослужащих 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад были уничтожены на Харьковском направлении спецоперации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Военные Вооруженных сил России уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что более 200 военнослужащих 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ были уничтожены на Харьковском направлении спецоперации.

Кроме этого, по словам представителя МО, в Херсонской области подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ потеряли более 130 боевиков и 10 единиц военной техники при попытке форсировать реку Ингулец.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина

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