МО РФ: более 200 военнослужащих ВСУ уничтожены на Харьковском направлении

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Более 200 военнослужащих 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ уничтожены на Харьковском направлении спецоперации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих», - сказал он.

Конашенков также рассказал, что в Херсонской области подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ потеряли более 130 боевиков и 10 единиц военной техники при попытке форсировать реку Ингулец. В Николаевской области в результате ударов оперативно-тактической авиации по позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 40 процентов личного состава подразделения, добавил представитель МО.

На брифинге Конашенков затронул и обстановку вблизи Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинские боевики обстреляли ее территорию трижды за сутки.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.