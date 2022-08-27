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Команда России выиграла конкурс АрМИ-2022 «Морской десант» в Калининградской области

16:04 27.08.2022
Второе место заняла команда Ирана, третье - у военнослужащих Венесуэлы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская команда одержала победу на конкурсе «Морской десант» в рамках VIII Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022). Торжественная церемония закрытия которого прошла в субботу, 27 августа, на военном полигоне Хмелевка в Калининградской области.

Всего более восьми тысяч человек посетили конкурс «Морской десант». В самих состязаниях участвовали команды из шести стран.

В церемонии закрытия конкурса и вручения наград победителям и призерам приняли участие представители командования Военно-морского флота России, Балтийского флота, правительства Калининградской области, Совета Федерации.

Второе место на конкурсе АрМИ-2022 завоевала команда Ирана, третье - военнослужащие Венесуэлы. Они были удостоены кубков, медалей, памятных дипломов и ценных подарков. Кроме этого, оргкомитет конкурса учредил более десяти номинаций в отдельных видах подготовки морпехов, в частности, «Лучший гранатометчик», «Лучший стрелок», «Лучший водитель бронетранспортера».

Площадки VIII Армейских международных игр-2022 в общей сложности посетили почти 1,7 млн человек. Об этом рассказал главный судья генерал-полковник Александр Ленцов. Напомним, АрМИ-2022 подходят к концу. Днем ранее завершились соревнования на всех этапах конкурсов, кроме Танкового биатлона.

По предварительным результатам, в общем зачете Армейских международных игр-2022 лидирует Россия, на втором месте Узбекистан, на третьем - Белоруссия.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

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