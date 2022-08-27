Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

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Кабмин Украины на заседании в субботу, 27 августа, прекратил действие соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Соглашение было заключено 14 января 1993 года в Москве.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики», - написал Мельничук в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Договор был подписан в 2011 году и ратифицирован Украиной в 2013 году. В нем сказано, что народы стран СНГ внесли решающий вклад в достижение победы над фашизмом и поэтому они договариваются хранить память о погибших военнослужащих.