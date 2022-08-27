В Алабино началась финальная гонка «Танкового биатлона»

В финальном заезде «Танкового биатлона» принимают участие боевые экипажи из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.

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На полигоне в Алабино стартовал финальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр – «Танкового биатлона». Решающий заезд проходит в день закрытия Игр. Трибуны болельщиков восторженно приветствовали на старте финальной эстафеты главных героев - танковые экипажи России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.

Накануне состоялась жеребьевка, согласно которой россиянам достался танк зеленого цвета, белорусские танкисты выступают на красных боевых машинах, Китай – синий танк, а команда Узбекистана будет показывать свое лучшее время на бронетехнике желтого цвета.

Абсолютное большинство участников выступают на российских танках Т-72БЗ, для экипажей из КНР сделали исключение. Они привезли на АрМИ собственные Type-96. Впереди у военнослужащих крутые виражи и гонка со временем. Уже скоро зрители увидят финиш лучшей команды.