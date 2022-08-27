Замминистра обороны РФ Горемыкин посетил Дом дружбы на полигоне в Алабино

В Доме дружбы во время АрМИ-2022 регулярно проходили концерты международных военных ансамблей и Дни национальных культур.

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Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил Дом Дружбы на полигоне Алабино.

Дом Дружбы является культурным центром VIII Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022). В нем свои выставки развернули все 17 стран-участниц Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры», регулярно проходили концерты международных военных ансамблей и Дни национальных культур.

Стенд Российской Федерации, представленный Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого в Доме дружбы АрМИ-2022 занял первое место в номинации «Выставочная деятельность» конкурса «Армия культуры».

Для всех желающих регулярно проходили мастер-классы и интеллектуальные соревнования. Так, Русское географическое общество совместно с Департаментом культуры Минобороны России организовали викторину, посвященную Дню географа.

На сцене в Доме Дружбы также прошла церемония награждения лауреатов открытых Юнармейских игр «Юнармия культуры». В рамках мероприятия ребята посетили павильон Студии военных художников имени М.Б.Грекова в парке «Патриот».

Ранее сообщалось, что площадки АрМИ-2022 в общей сложности за время проведения Игр посетили почти 1,7 млн человек. Об этом рассказал главный судья генерал-полковник Александр Ленцов. Напомним, VIII Армейские международные игры подходят к концу. Днем ранее завершились соревнования на всех этапах конкурсов, кроме Танкового биатлона.

По предварительным результатам, в общем зачете Армейских международных игр-2022 лидирует Россия, на втором месте Узбекистан, на третьем - Белоруссия.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов