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В Пентагоне рассматривают возможность поставлять истребители на Украину

Максим Крюков
02:22 25.08.2022
Однако окончательное решение пока не принято.
В Пентагоне рассматривают возможность поставлять истребители на Украину
© Фото: Liu Jie, Xinhua, Global Look Press
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Американские власти могут отправить Украине истребители в рамках оказания военной помощи, однако окончательное решение пока не принято. Об этом заявил замминистра обороны Соединенных Штатов по политическим вопросам Колин Кол.

«Истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счет принято не было», - сообщил он на брифинге в Пентагоне, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Заместитель главы американского оборонного ведомства отметил, что «текущий приоритет» Вашингтона заключается в том, чтобы «украинцы могли применять самолеты, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта».

«Что касается самолетов в будущем, например, четвертого поколения, то они были бы доставлены на Украину только через несколько лет, даже если бы мы предоставили их сейчас, так что мы сосредоточены на том, <...> что им необходимо для поддержки нынешних усилий», - добавил Кол.

Накануне глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что в госбюджет Украины поступила грантовая помощь от Вашингтона в размере трех миллиардов долларов. Американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты выделили самый крупный пакет военной помощи Украине, который составил около 2,98 миллиарда долларов. Уточнялось, что деньги были выделены на оружие и оборудование.

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