ЦБ смягчил правила продажи физлицам наличных долларов и евро

Ограничения на снятие наличной валюты и лимит в десять тысяч долларов или евро по-прежнему действуют до 9 марта 2023 года, уточнили в пресс-службе регулятора.

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Центральный банк России разрешил кредитным организациям продавать доллары и евро, поступившие в кассы после 9 апреля не только от физических лиц, но из других источников. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ привели в пример сделки с банками-резидентами, а также валюту, поступающую для зачисления на счета от российских юрлиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством. Прим этом в пресс-службе подчеркнули, что для граждан ничего не изменилось и для покупки доступна только валюта, оказавшаяся в распоряжении банков после 9 апреля. Ограничения на снятие наличной валюты и лимит в десять тысяч долларов или евро по-прежнему действуют до 9 марта 2023 года.

Ранее в Банке России предупредили, что введут дополнительные меры по сокращению банковских операций в долларах и евро, чтобы способствовать ускорению процесса девалютизации.