Госдеп попросил Россию освободить осужденного экс-дипломата Фогеля

В августе 2021 года экс-сотрудник американского посольства вместе с женой были задержаны в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка, так как в его багаже нашли марихуану и гашишное масло.

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Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обратился с просьбой к российским властям об освобождении осужденного бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля в связи с возрастом и состоянием его здоровья. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на родственников и адвоката экс-дипломата.

«Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счет», - говорится в сообщении.

В августе 2021 года экс-сотрудник американской дипмиссии вместе с супругой были задержаны в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка, так как в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков следователи выяснили, что жена Фогеля, которую отпустили домой, сумела до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.

Родные американца в разговоре с журналистами телеканала отметили, что мужчина страдает от хронических болей в спине, а провезенные через границу наркотические средства были необходимы ему по медицинским показаниям.

В конце января были раскрыты подробности расследования дела о контрабанде наркотиков экс-дипломатом США Марком Фогелем. Запрещенные вещества были замаскированы и расфасованы в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет.