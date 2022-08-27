Замминистра обороны Иванов поздравил петербургских военных врачей с принятием присяги

Церемония прошла на плацу исторического парка Военно-медицинской академии в Петербурге.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. В церемонии на плацу исторического парка поучаствовали замминистра обороны Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин.

Как отметил в своем поздравлении Иванов, курсантам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования академии, а также писать новые страницы истории отечественной венной медицины.

Торжественному мероприятию принятия присяги предшествовал курс молодого бойца, во время которого курсанты изучали воинские уставы, постигали мастерство строевой подготовки, а также прошли углубленное психологическое обследование.

Военно-медицинская академия является главным медицинским образовательным учреждением Министерства обороны РФ. Обучение в ней проходит по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Осуществляется также подготовка специалистов среднего медицинского звена - фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.

В числе профессорско-преподавательского состава учебного заведения - семь академиков РАН, 11 членов-корреспондентов РАН, 22 заслуженных деятеля науки, 58 заслуженных работников высшей школы и 129 заслуженных врачей РФ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.