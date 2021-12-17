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Сотрудников Военно-медицинской академии наградили премией правительства

17:00 17.12.2021
Премии им вручили за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных технологий и лечение больных с заболеваниями, травмами лица и их последствиями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Доцент кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии (ВМедА), доктор медицинских наук Мария Волох и начальник кафедры хирургии усовершенствования врачей №1 ВМедА, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Хубулава получили премии правительства РФ в области науки и техники.

Премии врачам вручили за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных технологий и лечение больных с заболеваниями, травмами лица и их последствиями.

Как заявила во время церемонии награждения Мария Волох, один из разделов работы посвящен пересадке аллогенного комплекса тканей лица, и до сегодняшнего дня эта операция остается самой сложной в хирургической технике мировой медицины.

«Благодаря современному уровню развития здравоохранения и поддержке правительства удалось реализовать уникальный межведомственный алгоритм взаимодействия учреждений Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства», - сказала Волох.

По ее словам, успешное выполнение операции позволило не только спасти жизнь пострадавшему, но и ресоциализировать его, а также войти России в число тех немногих стран, которые смогли выполнить такую операцию.

Уникальная операция по пересадке кожи лица была проведена в клинике ХУВ-1 Военно-медицинской академии. Подобных операций в России не проводилось, а в мире таких случаев не более 20. Коллективом ученых и врачей впервые был разработан уникальный инновационный метод, который позволяет бороться не только с внешними проявлениями рубцовых изменений кожи человека, но и с причинами старения на уровне ее микроструктуры. Главным эффектом от новейшего хирургического способа является полное возвращение больных с травмами лица к полноценной социальной жизни.

По заключению попечительского совета Минздрава России, пластика кожи лица одним полнослойным трансплантатом признана приоритетом России в мировой хирургии.

Впервые для совершенствования оказания помощи пациентам с ожогами, травмами лица и их последствиями были разработаны инновационные хирургические технологии, позволяющие добиться максимальных функциональных и косметических результатов лечения, сократить сроки лечения, добиться в отдаленных периодах отсутствия рубцовой ткани.

Разработанный персонализированный подход позволяет составлять индивидуальную программу коррекции дефектов и профилактики рубцовых изменений кожи пациента с помощью клеточной терапии. Для усовершенствования хирургии лица специалистами был разработан способ применения аутологичных фибробластов SPRS, который позволяет сделать заключение о регенераторном потенциале кожи для каждого пациента и разработку индивидуального подхода к каждому пациенту с целью достижения стойкого эстетического результата. Технология SPRS-терапии не имеет функциональных аналогов в России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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