Огненный «Шмель» против ВСУ: кадры боевой работы ВДВ на Украине

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Министерство обороны России публикует кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.

На участке обороны соединения противник предпринял попытку прорыва. В это время было принято решение о вводе в бой резерва командира соединения в составе огнеметного взвода, который огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» уничтожил наступающие подразделения ВСУ и не допустил его прорыва.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы летчиков армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипажи разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолетов продолжают совершать боевые вылеты для уничтожения опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.