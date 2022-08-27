В ДНР раскрыли подробности гибели американского наемника
Утверждается, что украинские националисты бросили тело американца, так как спасались бегством.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова раскрыла подробности гибели американского наемника. О произошедшем уже осведомлены официальные представители Соединенных Штатов, а также правозащитники.
Ранее о том, что погиб гражданин США, который отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, писало издание Newsweek.
«Так, 23 августа в ходе боевых действий в районе населенного пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне Украины», - заявила Морозова.
По ее словам, украинские националисты бросили тело американца, так как спасались бегством. При наемнике были найдены документы 24-летнего уроженца Мемфиса Алана Джошуа.
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