Утверждается, что украинские националисты бросили тело американца, так как спасались бегством.

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова раскрыла подробности гибели американского наемника. О произошедшем уже осведомлены официальные представители Соединенных Штатов, а также правозащитники.

Ранее о том, что погиб гражданин США, который отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, писало издание Newsweek.

«Так, 23 августа в ходе боевых действий в районе населенного пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне Украины», - заявила Морозова.

По ее словам, украинские националисты бросили тело американца, так как спасались бегством. При наемнике были найдены документы 24-летнего уроженца Мемфиса Алана Джошуа.