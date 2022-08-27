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Десант и принцип карусели: как спасатели укрощают лесные пожары в Нижегородской области

Олег Лавров
11:33 27.08.2022
С огнем в регионе круглосуточно борются подразделения МЧС России из Кировской, Пензенской областей, республик Чувашия и Татарстан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очаги лесных пожаров локализовали в Нижегородской области. Но опасность сохраняется: на территориях, по которым огонь уже прошел, возникают повторные возгорания. Чтобы пламя не распространялось, землю беспрерывно проливают с воздуха. В регионе прогнозируют усиление ветра в ближайшие дни, поэтому первостепенная задача пожарных сейчас - обезопасить населенные пункты.

Юрий Лихачев, как и еще 100 сотрудников Авиалесоохраны, прибыли в Нижегородскую область для усиления пожарного гарнизона. С огнем в регионе круглосуточно борются подразделения МЧС России из Кировской, Пензенской областей, республик Чувашия и Татарстан.

«Нас могут сейчас вообще куда угодно послать, в Коми, в Ханты-Мансийский автономный округ, в Якутию», - отмечает Лихачев.

Авиалесоохрана - это пехота на боле боя с огнем. При помощи специальных противопожарных ранцев и инструментов они могут остановить практически любой пожар. Зачастую такие отряды доставляют в леса вертолетом.

«Парашютисты-десантники используются как профессионалы на кромке для профессионального отжига. Потому что на таких территориях можно остановить пожар, только сделав полосу и отжиг», - поясняет замначальника центральной авиабазы Авиалесоохраны Николай Ковалев.

Оставшиеся очаги на территории Нижегородской области тушат при помощи авиации. В регионе работает три вертолета Ми-8. Также ведется авианаблюдение при помощи Ан-2 и малого вертолета «Робинсон».

Сброс воды осуществляют по принципу карусели. Иначе говоря, пока один набирает воду, другой сбрасывает и так по кругу, практически без остановки. К очагам возгорания то и дело подъезжают пожарные машины. Огонь тушат с брандспойтов.

«Осуществляем локальные тушение возгорающихся очагов пожара, которые возникают повсеместно... Ездим по дороге 12 километров туда-обратно», - говорит пожарный МЧС России Андрей Сималькин.

Информацию в режиме реального времени получает оперативный штаб. Сейчас в Нижегородской области огонь выжег свыше 6 тысяч гектаров леса. Длинна кромки активного горения - 72 километра. В соседней республике Марий Эл спасатели пытаются локализовать еще 30 километров языков пламени. Задействованы больше тысячи пожарных и почти 200 единиц техники.

Основные очаги заперты далеко в лесу. Произведен встречный пал, который не позволит огню вернуться, даже если изменится направление ветра. Длина проложенной минерализованной полосы - почти 100 километров. Вдоль нее организован круглосуточный мониторинг. 

«Имеются небольшие участки задымления, поэтому мы сегодня с ребятами проливаем кромку пожара и ни в коем случае не даем ему вернуться обратно к дороге», - рассказывает начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Угрозы населенным пунктам уже нет. Сейчас первостепенная задача - максимально сохранить лесные массивы. Учитывая, что в ближайшее время синоптики прогнозируют усиление ветра, не исключена вероятность появления верхового пожара, с которым гораздо труднее справиться.

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