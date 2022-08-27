Армия арми-2022 Разминировать брод и навести переправу: как прошел финальный этап «Безопасного маршрута» в Китае Анна Касаткина Российская команда по итогам соревнований заняла второе место, незначительно уступив Китаю. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военные инженеры завоевали серебро на конкурсе «Безопасный маршрут», незначительно уступив хозяевам соревнований. Финальный этап состоялся на полигоне Корла в Китае. Участникам надо было преодолеть штурмовую полосу, разминировать брод и минное поле, навести 40-метровую переправу для прохода колонны техники. Наградили и победителей индивидуальной гонки. Российские военнослужащие - лучшие саперы, понтонеры, операторы путепрокладчика и универсальной инженерной машины. Соревнования инженерных подразделений «Безопасный маршрут» Армейских международных игр проходили в Китае с 13 по 27 августа. Помимо российских военных, в нем приняли участие команды КНР, Белоруссии, Ирана и Венесуэлы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика