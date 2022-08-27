Разминировать брод и навести переправу: как прошел финальный этап «Безопасного маршрута» в Китае
Российская команда по итогам соревнований заняла второе место, незначительно уступив Китаю.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные инженеры завоевали серебро на конкурсе «Безопасный маршрут», незначительно уступив хозяевам соревнований. Финальный этап состоялся на полигоне Корла в Китае.
Участникам надо было преодолеть штурмовую полосу, разминировать брод и минное поле, навести 40-метровую переправу для прохода колонны техники.
Наградили и победителей индивидуальной гонки. Российские военнослужащие - лучшие саперы, понтонеры, операторы путепрокладчика и универсальной инженерной машины.
Соревнования инженерных подразделений «Безопасный маршрут» Армейских международных игр проходили в Китае с 13 по 27 августа. Помимо российских военных, в нем приняли участие команды КНР, Белоруссии, Ирана и Венесуэлы.