Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Противостояние инженеров: как идет конкурс АрМИ «Безопасный маршрут» в Китае

Денис Ивлев
11:48 24.08.2022
Команды из России, Китая и Венесуэлы решают инженерные задачи на конкурсе «Безопасный маршрут». Это индивидуальный зачет для каждого отдельного подразделения. Также саперы проходят полосу препятствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российская команда на машине разграждения проходит огонь и воду. Вместо медных труб - испытание бревнами. Каждое нужно поставить в лунку соответствующего цвета с помощью ковша. Российский экипаж справляется ловко и быстро. С засыпкой метровых ям тоже проблем не возникло.

Команды из России, Китая и Венесуэлы решают инженерные задачи на конкурсе «Безопасный маршрут». Это индивидуальный зачет для каждого отдельного подразделения. Также саперы проходят полосу препятствий.

Также через препятствия проезжают китайские машины ТММ. Апофеоз - возведение тяжелого механизированного моста через имитацию обрыва длиной 40 и глубиной восемь метров. Хозяева полигона пользуются знанием местности и своей техники, но даже с этими преимуществами российские инженеры ставят мост почти так же быстро.

Важно, чтобы отряд обеспечения движения не допустил ошибок. По мосту должна проехать вся колонна инженерной техники. Только одна машина разграждения весит более 30 тонн. Страшно представить, что будет, если она упадет. Но колонна проходит безупречно, и судьи фиксируют время.

«Мы выступали на китайской технике. Даже в ограниченных условиях расчеты показали хорошие результаты. Выше, чем в 2018 году. Впереди у нас эстафета, где от слаженности коллектива и будет зависеть результат», - заметил судья конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» от России Александр Черный.

Результаты заездов судейская коллегия Армейских международных игр озвучит уже завтра после финальной эстафеты конкурса.

Ранее «Звезда» показала, чем запомнился полуфинальный заезд «Танкового биатлона».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:26 Армия
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
09:55 В стране и мире
В Запорожье сообщили, что при подрыве автомобиля погиб глава администрации Михайловки
07:48 Армия
Видео
Российские летчики помогли потушить сложный пожар в горах Сирии
05:10 Армия
Видео
Огневое прикрытие: кадры работы стрелков на сопровождении Ми-28 на Украине
04:20 В стране и мире
Видео
Под Сахалином с тягача сорвало две баржи с 64 людьми на борту
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.