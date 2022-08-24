Противостояние инженеров: как идет конкурс АрМИ «Безопасный маршрут» в Китае

Команды из России, Китая и Венесуэлы решают инженерные задачи на конкурсе «Безопасный маршрут». Это индивидуальный зачет для каждого отдельного подразделения. Также саперы проходят полосу препятствий.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская команда на машине разграждения проходит огонь и воду. Вместо медных труб - испытание бревнами. Каждое нужно поставить в лунку соответствующего цвета с помощью ковша. Российский экипаж справляется ловко и быстро. С засыпкой метровых ям тоже проблем не возникло.

Команды из России, Китая и Венесуэлы решают инженерные задачи на конкурсе «Безопасный маршрут». Это индивидуальный зачет для каждого отдельного подразделения. Также саперы проходят полосу препятствий.

Также через препятствия проезжают китайские машины ТММ. Апофеоз - возведение тяжелого механизированного моста через имитацию обрыва длиной 40 и глубиной восемь метров. Хозяева полигона пользуются знанием местности и своей техники, но даже с этими преимуществами российские инженеры ставят мост почти так же быстро.

Важно, чтобы отряд обеспечения движения не допустил ошибок. По мосту должна проехать вся колонна инженерной техники. Только одна машина разграждения весит более 30 тонн. Страшно представить, что будет, если она упадет. Но колонна проходит безупречно, и судьи фиксируют время.

«Мы выступали на китайской технике. Даже в ограниченных условиях расчеты показали хорошие результаты. Выше, чем в 2018 году. Впереди у нас эстафета, где от слаженности коллектива и будет зависеть результат», - заметил судья конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» от России Александр Черный.

Результаты заездов судейская коллегия Армейских международных игр озвучит уже завтра после финальной эстафеты конкурса.

Ранее «Звезда» показала, чем запомнился полуфинальный заезд «Танкового биатлона».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов