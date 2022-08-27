Медведев дал большое интервью французскому телеканалу

В разговоре политик, в частности, подробно объяснил позицию российской стороны по ситуации на Украине и причины проведения спецоперации.

© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев был удивлен, что его интервью журналисту Дариусу Рошбену в эфире французского телеканала LCI показали в полном объеме, без подрезок.

«Удивительно, но все показали», - написал он в комментариях на странице «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос пользователя о показе интервью во Франции.

В разговоре политик, в частности, подробно объяснил позицию российской стороны по ситуации на Украине и причины проведения спецоперации.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Международный военно-технический форум «Армия-2022» в парке «Патриот». По его словам, представленные на экспозиции образцы военной техники подтверждают, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне.