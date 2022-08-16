Медведев заявил об уверенности в высокой обороноспособности РФ после посещения МВТФ «Армия-2022»

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Международный военно-технический форум «Армия-2022» в парке «Патриот». По его словам, представленные на экспозиции образцы военной техники подтверждают, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне.

«Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне», - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что на Ближнем Востоке и в Африке происходит череда похожих друг на друга внутренних потрясений, инициированных США с помощью цветных революций. Такое мнение он выразил на пленарном заседании «Региональные аспекты глобальной безопасности: Африка, Ближний Восток и Латинская Америка» в рамках Х Московской конференции по международной безопасности на полях форума «Армия-2022».