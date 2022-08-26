Связь прошлого и настоящего: на фотовыставке в Москве показали портреты освободителей Украины

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем». С портретов на горожан смотрят как те, кто освобождал Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, так и герои спецоперации по защите Донбасса.

Выставка организована Российским военно-историческим обществом (РВИО). Жители и гости столицы могут увидеть фотографии и копии наградных документов, узнать биографии героев разных времен.

По словам председателя РВИО Владимира Мединского, выступившего на открытии, формат выставки показывает бессмертие героев. Он добавил, что такой рассказ о героях прошлого и настоящего достоин широкого распространения и выставка, вероятно, будет в будущем представлена и в других местах.

Ранее на военном аэродроме «Кряж» в Самаре показали трофейное оружие украинских националистов. На экспозиции, в том числе, представлены ПТРК Javelin и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО.