Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Связь прошлого и настоящего: на фотовыставке в Москве показали портреты освободителей Украины

Анна Касаткина
06:54 26.08.2022
Жители и гости столицы могут узнать биографии героев разных времен.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем». С портретов на горожан смотрят как те, кто освобождал Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, так и герои спецоперации по защите Донбасса.

Выставка организована Российским военно-историческим обществом (РВИО). Жители и гости столицы могут увидеть фотографии и копии наградных документов, узнать биографии героев разных времен.

По словам председателя РВИО Владимира Мединского, выступившего на открытии, формат выставки показывает бессмертие героев. Он добавил, что такой рассказ о героях прошлого и настоящего достоин широкого распространения и выставка, вероятно, будет в будущем представлена и в других местах.

Ранее на военном аэродроме «Кряж» в Самаре показали трофейное оружие украинских националистов. На экспозиции, в том числе, представлены ПТРК Javelin и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
И днем, и ночью: кадры боевой работы РСЗО «Град» по позициям ВСУ
05:10 В стране и мире
Видео
Вместо травы и мха - пепел: новые кадры последствий пожаров в Нижегородской области
00:15 В стране и мире
Видео
Пушилин и Кириенко вручили военнослужащим звезды Героев ДНР
04:49 В стране и мире
Видео
В Ростове-на-Дону локализовали мощный ландшафтный пожар
01:58 В стране и мире
Власти Запорожской области сообщили о лесном пожаре в районе ЗАЭС
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.