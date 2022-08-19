Трофейное оружие украинских националистов показали на МВТФ «Армия-2022» в Самаре

На экспозиции показали ПТРК «Javelin» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военную форму, экипировку и атрибутику украинских нацбатов.

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В Самаре на военном аэродроме «Кряж» стартовал Военно-технический форум «Армия-2022». Так, в ходе мероприятия организовали выставку новейших образцов вооружения и военной техники гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной химической и биологической защиты, а также впервые были представлены образцы специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ.

Кроме того, на выставке представили трофейное вооружение украинских националистов, добытое военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Отмечено, что на экспозиции показали ПТРК «Javelin» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военную форму, экипировку и атрибутику украинских националистических батальонов.