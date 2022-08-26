ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в СЦКК.

Ранее обломки американских ракет нашли на месте удара по администрации Донецкой Народной Республики.