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В Донецке на месте удара ВСУ по администрации Пушилина нашли обломки ракет HIMARS

Анна Назайкина
15:05 23.08.2022
Среди гражданского населения по городу есть уже двое погибших, дальнейшая информация уточняется, заявил глава ДНР.
© Видео: Telegram, +1iLQuLNISS05Nzhi © Фото: Telegram, +1iLQuLNISS05Nzhi
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В Сети появились кадры последствий удара ВСУ по администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. На видео показано, как в настоящий момент выглядит бульвар Пушкина, где находится данное здание. Оно получило серьезные повреждения - всюду лежат бетонные обломки, на стенах видны огромные дыры. На месте найдены, как предполагается, осколки от ракет РСЗО HIMARS.

Сегодня заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что удар по администрации был нанесен из американской системы залпового огня, о чем свидетельствуют характерные осколки.

Сам глава ДНР заявил, что при обстреле города украинские националисты использовали снаряды калибра НАТО, следовательно, западные страны причастны к атаке ВСУ на жилые кварталы города.

«Попадание и в администрацию главы. К сожалению, среди гражданского населения по городу есть уже двое погибших, дальнейшая информация уточняется», - сказал Пушилин.

Сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о серьезных обстрелах в центре города. Он также сообщал о погибших и пострадавших. «Звезда» показала, как выглядит центр Донецка после атаки.

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