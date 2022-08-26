Пять снарядов калибром 155 мм: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

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Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром «натовского» образца 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении представительства.

Данных о пострадавших пока нет. В четверг вечером от представительства ДНР в СЦКК поступило сообщение, что украинские военные выпустили по Киевскому району столицы республики три снаряда «натовского» калибра.

Накануне украинские войска обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. О происшествии сообщил мэр города Иван Приходько. С его слов, в результате обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» полыхала кровля здания.