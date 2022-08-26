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Сложные полостные операции: как российские врачи помогают жителям Херсонской области

Михаил Аброськин
Максим Крюков
05:40 26.08.2022
Сегодня Россия помогает Херсонской области, снабжая больницы региона медикаментами. На места отказавшихся работать украинских врачей приходят российские специалисты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Несмотря на скромный размер операционной в одной из больниц Херсонской области, в ней есть все для оказания практически любой медицинской помощи. Из оборудования - рентген, УЗИ, анестезиологическая стойка. А прямо сейчас заканчивается операция по удалению аппендикса.

Российские военные врачи помогают всем, кто в этом нуждается. Работают и днем и ночью, принимают людей и с незначительными жалобами на здоровье, и выполняют сложнейшие полостные операции. Прежняя медицина в этих местах и близко не могла похвастаться такими возможностями и, главное, доступностью.

«Сейчас они очень удивлены, что мы им эту помощь фактически оказываем. Люди говорили, сколько мы вам должны, да ничего не должны! Нам ничего не нужно, главное, чтоб вы были здоровы», - поделился начальник отдельного специального медицинского отряда ВДВ ВС РФ Алексей.

Чаще других на операционный стол попадают те, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Даже если осколки не наносят смертельных ран, то заставляют людей страдать. Одной женщине повезло, из пяти попавших осколков ни один не задел жизненно важных органов. Все легко просматриваются на рентгене, поэтому врачи их обязательно достанут.

«Вчера было несколько обстрелов, после которых нам привозят гражданских местных жителей. Мы обязаны оказать им помощь. Такое бывает ежедневно. Работаем и ночью и днем по мере поступления раненых. Приходится спать урывками. Но у нас работа такая. Мы свою профессию выбирали сознательно», - сказал начальник травматологического отделения Андрей.

Точно так же, сознательно, помогать мирным жителям и восстанавливать систему здравоохранения Херсонской области едут врачи добровольцы со всей России. В городскую клинику имени Лучанского недавно прибыли сразу несколько специалистов по работе сердца, труд которых особенно ценен.

«Мы видим, что уровень специалистов очень высок. И работая здесь, мы видим, что если довести оснащение до российских стандартов, то очень быстро многие проблемы местного здравоохранения можно решить», - рассказал Александр Потапов, заведующий реанимацией медицинского научного радиологического центра имени Цыба, Обнинск.

Сегодня Россия помогает Херсонской области, снабжая больницы региона медикаментами. На места отказавшихся работать украинских врачей приходят российские специалисты. Лишь за неполный месяц бесплатную квалифицированную медпомощь получили тысячи мирных жителей.

Ранее отдельный аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск ВС РФ провел гуманитарную акцию для жителей Северодонецка Луганской Народной Республики. Более двухсот горожан получили специализированную медицинскую помощь в рамках акции, проведенной российскими военнослужащими. Медицинское подразделение выполняло работу в формате поликлиники, в котором осмотр местного населения проводился врачами-специалистами, а помощь оказывалась на месте.

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