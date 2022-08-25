Аэромобильный медицинский отряд ВДВ провел гуманитарную акцию в Северодонецке

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Отдельный аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск ВС РФ провел гуманитарную акцию для жителей Северодонецка Луганской Народной Республики. Более двухсот горожан получили специализированную медицинскую помощь в рамках акции, проведенной российскими военнослужащими.

Министерство здравоохранения ЛНР обратилось с просьбой к командованию ВДВ по оказанию медицинской помощи в Северодонецке. Медицинское подразделение выполняло работу в формате поликлиники, в котором осмотр местного населения проводился врачами-специалистами, а помощь оказывалась на месте.

По прибытии на место в течение 45 минут был развернут палаточный городок, оснащенный всем необходимым оборудованием для оказания квалифицированной медпомощи, в том числе лабораторией, цифровым рентгеном, аппаратурой ультразвукового исследования, ЭКГ и другим оборудованием, позволяющим получить полную картину состояния конкретного пациента.

К жителям для оказания помощи прибыли терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, хирург, проктолог, уролог, стоматолог, невролог, офтальмолог. Работа медицинского отряда в формате мобильной поликлиники проводится впервые в своей практике. Кроме того, военные медики выдали всем нуждающимся медикаменты и товары первой необходимости.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям освобожденного города Лисичанск Луганской Народной Республики. Российские военные привезли 130 тонн воды и около 10 тонн продовольствия, а также средства первой необходимости и медикаменты.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.