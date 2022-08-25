Армия Армия Армия

Аэромобильный медицинский отряд ВДВ провел гуманитарную акцию в Северодонецке

06:15 25.08.2022
Более двухсот местных жителей получили специализированную медицинскую помощь в рамках акции, проведенной российскими военнослужащими.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Отдельный аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск ВС РФ провел гуманитарную акцию для жителей Северодонецка Луганской Народной Республики. Более двухсот горожан получили специализированную медицинскую помощь в рамках акции, проведенной российскими военнослужащими.

Министерство здравоохранения ЛНР обратилось с просьбой к командованию ВДВ по оказанию медицинской помощи в Северодонецке. Медицинское подразделение выполняло работу в формате поликлиники, в котором осмотр местного населения проводился врачами-специалистами, а помощь оказывалась на месте.

По прибытии на место в течение 45 минут был развернут палаточный городок, оснащенный всем необходимым оборудованием для оказания квалифицированной медпомощи, в том числе лабораторией, цифровым рентгеном, аппаратурой ультразвукового исследования, ЭКГ и другим оборудованием, позволяющим получить полную картину состояния конкретного пациента.

К жителям для оказания помощи прибыли терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, хирург, проктолог, уролог, стоматолог, невролог, офтальмолог. Работа медицинского отряда в формате мобильной поликлиники проводится впервые в своей практике. Кроме того, военные медики выдали всем нуждающимся медикаменты и товары первой необходимости.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям освобожденного города Лисичанск Луганской Народной Республики. Российские военные привезли 130 тонн воды и около 10 тонн продовольствия, а также средства первой необходимости и медикаменты.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:35 Армия
Видео
Выжигая живую силу врага: кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на Украине
04:24 В стране и мире
В Германии заявили о дефиците запасов оружия из-за поставок на Украину
05:00 Армия
Видео
Разрушительные удары: кадры боевой работы САУ «Малка» по позициям ВСУ
01:00 В стране и мире
Менее трети участников ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
02:08 В стране и мире
Семеро пострадавших: на западе Москвы произошла массовая драка на 50 человек
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.