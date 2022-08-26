В стране и мире В Китае впервые испытали возвращаемый суборбитальный носитель Сергей Лебедев Он взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно приземлился на севере страны. © Фото: Michael Runkel, imageBROKER.com, Global Look Press Читайте нас на: Китайская Народная Республика в пятницу впервые испытала возвращаемый суборбитальный носитель. Он взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно приземлился на севере страны. «Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям», - сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Напомним, сейчас Китай активно развивает собственную национальную космическую программу. Так, недавно орбитальная станция «Тяньгун» пополнилась лабораторным модулем «Вэньтянь». Он будет использоваться для биологических исследований. В «Вэньтяне» предусмотрели три спальных зоны, санитарный узел и кухню. Это позволит размещать на орбитальной станции до шести человек во время смены экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика