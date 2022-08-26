В Китае впервые испытали возвращаемый суборбитальный носитель
Китайская Народная Республика в пятницу впервые испытала возвращаемый суборбитальный носитель. Он взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно приземлился на севере страны.
«Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям», - сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.
Напомним, сейчас Китай активно развивает собственную национальную космическую программу. Так, недавно орбитальная станция «Тяньгун» пополнилась лабораторным модулем «Вэньтянь».
Он будет использоваться для биологических исследований. В «Вэньтяне» предусмотрели три спальных зоны, санитарный узел и кухню. Это позволит размещать на орбитальной станции до шести человек во время смены экипажа.