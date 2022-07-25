Китайская орбитальная станция пополнилась лабораторным модулем

Предполагается, что «Вэньтянь» будет использоваться для различных биологических исследований.

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Накануне около половины одиннадцатого вечера лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун». Запуск состоялся в воскресенье утром с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5B».

«Весь процесс занял порядка 13 часов. Китай впервые выполнил сближение и стыковку двух космических кораблей грузоподъемностью 20 тонн на орбите во время пребывания тайконавтов на космической станции», - передает китайский международный новостной телеканал CGTV.

Предполагается, что модуль будет использоваться для различных биологических исследований. Также в «Вэньтяне» предусмотрели три спальных зоны, санитарный узел и кухню. Это позволит размещать на орбитальной станции до шести человек во время смены экипажа.

Напомним, недавно американское космическое агентство NASA заявило, что откладывает запуск ровера VIPER - космического аппарата, предназначенного для передвижения по поверхности Луны. Планировалось, что аппарат будет доставлен на Луну в ноябре 2023 года.

Перенос запуска обусловлен необходимостью «дополнительных наземных испытаний лунного посадочного модуля Griffin». Он доставит ровер на поверхность Луны. Уточняется, что отправка ровера перенесена на 2024 год. Также сообщается и о возросшей стоимости наземных испытаний. Теперь она составляет 320,4 миллиона долларов.