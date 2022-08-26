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В Госдуме заявили о возможности перевода школьников на дистанционное обучение из-за COVID-19

Максим Крюков
04:34 26.08.2022
Депутат Федот Тумусов отметил, что при «катастрофическом» развитии ситуации дистанционным обучением противоэпидемические меры могут не ограничиться.
В Госдуме заявили о возможности перевода школьников на дистанционное обучение из-за COVID-19
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских школах могут ввести жесткие противоэпидемиологические меры, вплоть до перевода учеников на дистанционное обучение. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов.

«Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что при «катастрофическом» развитии ситуации дистанционным обучением противоэпидемические меры могут не ограничиться.

«Если будет необходимо, то первым шагом будет перевод детей на дистанционное обучение. Но если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет», - добавил депутат Госдумы.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили необходимость введения дополнительных мер по коронавирусу в школах к 1 сентября. Глава ведомства Анна Попова заявила, что на сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется.

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