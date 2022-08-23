В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре оценили необходимость мер по COVID-19 в школах к 1 сентября Анна Назайкина В стране за минувшие сутки выявили 30 967 случаев коронавирусной инфекции. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения дополнительных мер по коронавирусу в школах к 1 сентября. «На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», - заявила глава ведомства Анна Попова. С июля в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В стране за минувшие сутки выявили 30 967 случаев COVID-19. Победить болезнь удалось 30 869 россиянам, скончались 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрирован 19 181 371 случай коронавируса. Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал штамм COVID-19 «кентавр» признаком окончания пандемии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика