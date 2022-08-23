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В Роспотребнадзоре оценили необходимость мер по COVID-19 в школах к 1 сентября

Анна Назайкина
16:21 23.08.2022
В стране за минувшие сутки выявили 30 967 случаев коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре оценили необходимость мер по COVID-19 в школах к 1 сентября
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения дополнительных мер по коронавирусу в школах к 1 сентября.

«На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», - заявила глава ведомства Анна Попова.

С июля в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В стране за минувшие сутки выявили 30 967 случаев COVID-19. Победить болезнь удалось 30 869 россиянам, скончались 69 человек.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрирован 19 181 371 случай коронавируса.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал штамм COVID-19 «кентавр» признаком окончания пандемии.

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