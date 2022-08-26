В Гидрометцентре рассказали о влиянии запаха гари на здоровье москвичей

По данным службы, в столице не зарегистрировано предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

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Запах гари в Москве не несет опасности для здоровья жителей, показатели вредных веществ в воздухе не превышают норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Не нужно преувеличивать. Москвичи ощущают запах дыма - это дискомфорт, это не опасность. Есть пороговые значения: ПДК - предельно-допустимые концентрации. Ни разу не зафиксировано превышение допустимой концентрации ни по данным Росгидромета, ни по данным Мосэкомониторинга», - передают его слова РИА Новости.

Дым от природных пожаров в Рязанской области начал проявляться в некоторых районах столицы на прошлой неделе: в выходные едкий запах гари ощущался по всей Москве.

Ранее были опубликованы видеокадры с места лесного пожара в подмосковной Балашихе. Как стало известно, там горит порядка пяти квадратных километров леса. Голос за кадром сообщил, что на месте возгорания действует сразу несколько очагов. Также в объектив попала пожарная техника.