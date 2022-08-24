Несколько очагов и сильное задымление: новые кадры лесного пожара в Балашихе
Опубликованы видеокадры с места лесного пожара в подмосковной Балашихе. Ранее стало известно, что там горит порядка пяти квадратных километров леса. Голос за кадром сообщает, что на месте возгорания действует сразу несколько очагов. Также в объектив попала пожарная техника.
По данным мониторингового ресурса МЧС, огонь полыхает в районе Кучинского лесопарка в микрорайоне Купавна. Как отметил зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, на месте пожара работает бульдозер, идет проливка водой кромки пожара и опашка территории.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев назвал потенциально опасными территориями Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломну и Шатуру. Воробьев также призвал граждан на всех территориях быть бдительными во время летнего отдыха и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем.