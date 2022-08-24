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Несколько очагов и сильное задымление: новые кадры лесного пожара в Балашихе

Ян Брацкий
18:38 24.08.2022
На месте пожара работает специальная техника, идет проливка водой кромки пожара и опашка территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликованы видеокадры с места лесного пожара в подмосковной Балашихе. Ранее стало известно, что там горит порядка пяти квадратных километров леса. Голос за кадром сообщает, что на месте возгорания действует сразу несколько очагов. Также в объектив попала пожарная техника.

По данным мониторингового ресурса МЧС, огонь полыхает в районе Кучинского лесопарка в микрорайоне Купавна. Как отметил зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, на месте пожара работает бульдозер, идет проливка водой кромки пожара и опашка территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев назвал потенциально опасными территориями Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломну и Шатуру. Воробьев также призвал граждан на всех территориях быть бдительными во время летнего отдыха и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем.

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