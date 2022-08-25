Семеро пострадавших: на западе Москвы произошла массовая драка на 50 человек
Полиция задержала более десяти участников конфликта.
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В минувшую среду около половины десятого вечера на севере Москвы на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой. По некоторым данным, в ней участвовали 50 человек. Семеро пострадали. Их госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в столичной полиции.
«Кто стрелял и из какого оружия, устанавливается. Предварительно, причиной инцидента стал бытовой конфликт», - передает ТАСС сообщение пресс-службы московского ГУ МВД России.
В полиции также заявили, что задержаны более десяти человек. Все они доставлены в отделение для выяснения обстоятельств конфликта.
Напомним, на днях в Калмыкии осужденные напали на сотрудников исправительной колонии. Один сотрудник ФСИН был убит, еще семеро пострадали.