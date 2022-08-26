И днем, и ночью: кадры боевой работы РСЗО «Град» по позициям ВСУ

После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию для перезарядки боевых машин в безопасных районах, после чего снова выдвигаются на огневые позиции для удара по новым целям ВСУ.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21«Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач в дневное и ночное время суток по уничтожению укрепленных позиций украинских военных в зоне проведения специальной военной операции.

Батарея РСЗО «Град» получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, заняла огневые позиции и нанесла удар по выявленным огневым позициям и технике Вооруженных сил Украины.

После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию для перезарядки боевых машин в безопасных районах, после чего снова выдвигаются на огневые позиции для удара по новым целям ВСУ.

Батареи РСЗО «Град» ЗВО наносят массированные удары по противнику и в ночных условиях. С расстояния около двадцати километров расчеты «Градов» ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи у врага нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на БПЛА, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины противника.

Работа в темное время суток осложняется необходимостью соблюдать светомаскировку и мгновенно менять огневые позиции. Выполнив задачу, машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боекомплекта. Следующего приказа расчеты ждут уже с полным боезапасом.

Ранее были опубликованы кадры ночных залпов РСЗО «Град» Луганской Народной Республики по позициям украинских боевиков. С визуальной точки зрения работа луганских «Градов» по ВСУ выглядит красиво и величественно. Сперва ночную тишину нарушает всего лишь звук отдаваемой команды. Но мгновение спустя рев и пламя реактивных снарядов озаряют все вокруг и практически разрывают скопившийся мрак.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.