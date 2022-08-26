Bloomberg: Чехия предложит пересмотреть упрощенный визовый режим ЕС для России

Агентство называет данное предложение «компромиссом», направленным на смягчение разногласий между странами Евросоюза относительно визовых ограничений в отношении граждан РФ.

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Правительство Чехии планирует на следующей неделе на встрече глав МИД государств-членов Европейского союза выступить с предложением о пересмотре условий упрощенного визового режима между странами ЕС, РФ и Белоруссией. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министра иностранных дел страны Яна Липавского.

«Это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро», - следует из материала издания.

Агентство называет данную инициативу «компромиссом», направленную на смягчение разногласий между странами Евросоюза относительно визовых ограничений в отношении граждан России.

«Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться», - предположил автор статьи.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что визовый режим для граждан России в стране может быть ужесточен, однако он не уверен, что полный запрет на въезд был бы правильным. Он отметил, что ему неприятно смотреть, как отдыхают в Европе «жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников».