Лучшие вне конкурса: в Венесуэле прошел этап для запасных команд «Снайперского рубежа»

Как распределятся места в основных составах, покажет решающее испытание - командная эстафета, которая состоится уже 25 августа.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Венесуэле развернулись «дуэли». На огневой рубеж вышли запасные команд-участниц конкурса «Снайперский рубеж». Для стрелков, которые не вошли в основной состав, организаторы придумали отдельный этап вне общего зачета.

Во время пристрелки на рубеже не смолкают выстрелы. Гильзы летят во все стороны - еле получается уворачиваться. Но только здесь можно снять самые красивые кадры. Чтобы добиться точности, здесь прежде изучают попадания и промахи - и тут пригодятся знания геометрии. Заметки снайпера - чертежи в блокноте. На практике получаем сбитую мишень.

В перерыве между сериями проводим опрос. Чем предпочитают набивать упоры снайперы разных стран. Оказывается, вариантов много. Кто-то предпочитает крупы: рис, гречка, перловка, некоторые используют очищенный морской песок с пляжа, а у кого-то обычная земля.

«После первого выстрела мы внесли нужные корректировки. Слегка подрегулировали винтовку, чуть ниже сместили точку прицеливания. И потом у нас пошли попадания в десятку», - сказал участник из Боливии.

Во время снайперских дуэлей ветер начинает раскачивать мишени. В прицел видно, как их укутывает песчаная буря. Даже предметы срывает с места.

«Казалось бы, не очень далекие дистанции, но ветер дает о себе знать, и пулю достаточно сильно уносит», - поделился участник конкурса «Снайперский рубеж» (Россия) Александр.

Но дуэль уже не остановить. Тройка лучших из команды запасных - Узбекистан, Россия и Мьянма. А вот как распределятся места в основных составах, покажет решающее испытание - командная эстафета, которая состоится уже 25 августа.

Ранее «Звезда» рассказала, как погода уравняла всех участников «Снайперского рубежа» в Венесуэле. Сильный ветер многим участникам победить не удалось - на больших дистанциях пули стабильно уходили в молоко. Так что провал в точности пришлось компенсировать физической нагрузкой - штрафы за промахи на стрельбище суровые.