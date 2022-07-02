В МО РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по провинции Тартус
В атаке по объектам на территории сирийской провинции Тартус участвовали четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.
«Второго июля, с 06:30 до 06:36, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус», - говорится в заявлении Герасимова.
В результате удара два мирных жителя получили ранения и были госпитализированы. Также есть разрушения.
Ранее сирийское оборонное ведомство заявило, что удар израильских ВВС пришелся на птицеферму в районе населенного пункта Эль-Хамидия. В Израиле инцидент комментировать отказались.