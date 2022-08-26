Армия Главы Генштабов ВС России и Армении провели переговоры в Москве Виктория Ивашечкина Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-армянского сотрудничества. © Фото: Минобороны России, Telegram Читайте нас на: В Москве прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ - первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с главой Генштаба ВС Армении генерал-майором Эдвардом Асряном. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Герасимов и Асрян подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества. Ранее сообщалось, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Армении Суреном Папикяном. В ходе беседы на полях X Московской конференции по международной безопасности обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика