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Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

12:26 16.08.2022
Министр обороны РФ отметил, что главным стабилизирующим фактором в регионе является режим прекращения огня.
Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Армении Суреном Папикяном. В ходе беседы на полях X Московской конференции по международной безопасности обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

«У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены, так же как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения», - заявил Шойгу в ходе переговоров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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