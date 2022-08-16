Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Армении Суреном Папикяном. В ходе беседы на полях X Московской конференции по международной безопасности обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.
«У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены, так же как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения», - заявил Шойгу в ходе переговоров.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов