В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

Трое погибли, семеро ранены: ВСУ обстреляли больницу в Стаханове из РСЗО HIMARS

Ян Брацкий
21:36 26.08.2022
В Минобороны РФ подчеркнули, что командирам ВСУ было заранее известно, что выбранная ими цель является гражданским медицинским объектом.
Трое погибли, семеро ранены: ВСУ обстреляли больницу в Стаханове из РСЗО HIMARS
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Три человека погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела артиллеристами 27-ой бригады ВСУ больницы в Стаханове Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ. Установлен, что украинские военнослужащие вели огонь из реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что командирам ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно, что выбранная ими цель является гражданским медицинским объектом. Лечение здесь проходили старики и дети, а также беременные женщины.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что подразделения вооруженных сил Украины выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:39 В стране и мире
Россия приостановила выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет
18:34 В стране и мире
Норвежский террорист Брейвик требует отменить свою изоляцию
18:18 В стране и мире
Видео
Двое детей погибли при обстреле ВСУ поселка Куйбышево в Запорожской области
17:14 В стране и мире
Видео
Огромные колеса и мощный мотор: на чем пожарные ездят по горящим лесам Рязани
16:53 В стране и мире
Видео
Власти Запорожской области назвали количество не работающих на ЗАЭС энергоблоков
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.