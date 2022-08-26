Трое погибли, семеро ранены: ВСУ обстреляли больницу в Стаханове из РСЗО HIMARS

В Минобороны РФ подчеркнули, что командирам ВСУ было заранее известно, что выбранная ими цель является гражданским медицинским объектом.

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Три человека погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела артиллеристами 27-ой бригады ВСУ больницы в Стаханове Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ. Установлен, что украинские военнослужащие вели огонь из реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что командирам ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно, что выбранная ими цель является гражданским медицинским объектом. Лечение здесь проходили старики и дети, а также беременные женщины.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что подразделения вооруженных сил Украины выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову.