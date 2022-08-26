В стране и мире Путин наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Ян Брацкий В тексте указа говорится, что высокая награда вручена за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между странами. © Фото: Дмитрий Азаров, РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича - председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана», - говорится в тексте указа. Ранее президент Владимир Путин поздравил бывшего президента Туркмении с 65-летием и преподнес ему несколько презентов. Так, Путин подарил Бердымухамедову две сабли, шахматы, изготовленные златоустовскими мастерами, а также скульптуру «Возвращающийся наездник». Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, скульптура изготовлена правнуком знаменитого петербургского скульптора Евгения Лансере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика