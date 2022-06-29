В стране и мире Путин подарил экс-президенту Туркмении сабли, шахматы ручной работы и скульптуру наездника Анна Касаткина Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 65 лет. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Российский лидер преподнес ему несколько презентов. Так, Путин подарил Бердымухамедову две сабли, шахматы, изготовленные златоустовскими мастерами, а также скульптуру «Возвращающийся наездник». Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, скульптура изготовлена правнуком знаменитого петербургского скульптора Евгения Лансере. Российский лидер в среду, 29 июня, прибыл в Ашхабад, где поучаствует в шестом Каспийском саммите. Путин и его коллеги из Азербайджана, Ирана, Казах­ста­на и Туркме­нистана рассмотрят вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика