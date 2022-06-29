Путин подарил экс-президенту Туркмении сабли, шахматы ручной работы и скульптуру наездника
Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 65 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Российский лидер преподнес ему несколько презентов.
Так, Путин подарил Бердымухамедову две сабли, шахматы, изготовленные златоустовскими мастерами, а также скульптуру «Возвращающийся наездник». Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, скульптура изготовлена правнуком знаменитого петербургского скульптора Евгения Лансере.
Российский лидер в среду, 29 июня, прибыл в Ашхабад, где поучаствует в шестом Каспийском саммите. Путин и его коллеги из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана рассмотрят вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах.